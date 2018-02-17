Марлос и Ко разгромили одесский «Черноморец»

Первый матч 20-го тура Премьер-лиги завершился форменным разгромом гостей.

Этим поединком открывалась весенняя часть футбольного сезона и команды наверняка настраивались показать хорошую игру. Получилось только у одной… Справедливости ради отметим: к сожалению, ситуация в украинском чемпионате такова, что зачастую класс соперников абсолютно разный. Так вышло и в Харькове. Обновленный состав одесского клуба «упирался» лишь 20 минут — до первого гола. В итоге горняки пять (!) раз праздновали взятие ворот — дважды забивали Феррейра и Марлос, а в добавленное время отличился Виктор Коваленко. Отдельно выделим игру Марлоса, который кроме «дубля» записал в свой актив три голевых передачи, то есть ни один гол не обошелся без его участия!

Теперь оранжево-черным предстоит готовиться к матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы», который состоится 21-го февраля.