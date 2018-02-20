В минувшем году 14 человек умерли или имели осложнения с состоянием здоровья на КПВВ

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в 2017 году по крайней мере 14 человек, большинство из которых были пожилыми, «умерли или имели осложнения с состоянием здоровья на контрольно-пропускных пунктах». Об этом сообщается в обзоре организации.

«Только в январе было сообщено о четырех пострадавших среди гражданского населения в КПВВ (три человека умерли, один ранен): это произошло или из-за проблем со здоровьем, или из-за применения огнестрельного оружия. Инцидент с общественным транспортом, который попал под обстрел на КПВВ «Новотроицкое», демонстрирует уровень риска, с которым сталкиваются тысячи женщин, пожилых людей и детей», — говорится в обзоре.

Количество пересечений контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в Донецкой и Луганской областях в январе уменьшилось на 15%.

«Люди пересекают линию разграничения из-за необходимости в посещении родственников, заботе об имуществе, для получения юридических услуг, приобретения товаров и получения наличных. При этом ежедневно тысячи людей сталкиваются с отсутствием надлежащих санитарных условий, пунктов обогрева и долгое время ожидания в очередях при пересечении КПВВ», — говорится в сообщении.

Из позитивных изменений в Управлении ООН отметили выделение в 3,5 миллиона долларов США для улучшения условий на четырех КПВВ в Донецкой области.

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