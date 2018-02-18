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В Украине теперь можно разводиться через Facebook

Воскресенье, 18 февраля, 2018

Каждый год в Украине через суд разрывается порядка 100 тысяч браков.

Чтобы как-то облегчить этот малоприятный процесс, Адвокатское объединение Juscutum запустило в Facebook специальную программу-бота, которая подает судебные иски и приглашает в суд. 24-го января украинский суд уже принял первое решение о расторжении брака, где иск подал SudoBot.

Таким образом, обращаться к юристу теперь необязательно. Необходимо лишь заплатить стандартный единый платеж за подачу иска о разводе в 950 грн., говорят о своем ноу-хау в АО Juscutum.

Чтобы развестись через Facebook, нужно зайти на страницу SudoBot в соцсети, нажать кнопку «Отправить сообщение» и начать общение с ботом. Робот попросит предоставить некоторые данные о себе и второго супруга. В конце бот отправляет подготовленное исковое заявление на подпись адвокатам, после чего оно попадает в суд. Программа работает круглосуточно.

Бот позаботится и об иске, и об уплате судебного сбора. Алгоритм также подскажет, как лучше всего вести себя на судебном заседании и составит примерный план действий для заявителя после того, как ему придет повестка.

UBR



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