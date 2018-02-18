Украинские болельщики смогут увидеть матчи ЧМ-2018 на «Интере»?

Воскресенье, 18 февраля, 2018
О том, что транслировать перипетии чемпионата мира в России собирается телеканал «Интер» сообщают украинские интернет-издания.
Согласно тиражируемой информации, «Интер» ведет переговоры с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины о покупке сублицензии на трансляции матчей мирового первенства. Отмечается, что сделку профинансирует бизнесмен Дмитрий Фирташ.
Кроме того, в случае ее успешного заключения, якобы, вести трансляции будут комментаторы из России, с которыми уже ведутся переговоры.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские каналы отказываются транслировать матчи ЧМ-2018.
Финальная часть чемпионата мира-2018 по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.