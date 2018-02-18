Украинские болельщики смогут увидеть матчи ЧМ-2018 на «Интере»?

О том, что транслировать перипетии чемпионата мира в России собирается телеканал «Интер» сообщают украинские интернет-издания.

Согласно тиражируемой информации, «Интер» ведет переговоры с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины о покупке сублицензии на трансляции матчей мирового первенства. Отмечается, что сделку профинансирует бизнесмен Дмитрий Фирташ.

Кроме того, в случае ее успешного заключения, якобы, вести трансляции будут комментаторы из России, с которыми уже ведутся переговоры.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские каналы отказываются транслировать матчи ЧМ-2018.