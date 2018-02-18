Фронтовая Горловка: бои слышны, но отдаленно

Местные жители продолжают сообщать о боевых действиях на окраинах города.

С наступлением сумерек неспокойно стало на севере/северо-востоке, а позднее тяжелое заработало на юго-западе. Как отмечали местные жители, в обоих случаях звуки войны были отдаленными.

Уже сегодня ранним утром были слышны перестрелки на юго-западе.

В военных сводках за 17-е февраля также упоминаются окрестности Горловки. В сообщении пресс-центра штаба АТО говорится об обстрелах позиций ВСУ под Луганским и Майорском. В «ДНР» заявили о боях под Зайцево, Доломитным и Михайловкой.

Кроме того, продолжались бои под Песками, Трудовскими, Крымским, на Светлодарской дуге.