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Встреча в нормандском формате не состоялась

Воскресенье, 18 февраля, 2018

Главы МИД Германии, России, Украины и Франции в ходе Мюнхенской конференции так и не встретились.

Сначала консультации с пятницы перенесли на субботу, затем со ссылкой на источник с российской стороны появилась информация, что в связи с «плотным графиком всех участников» встреча будет отменена и в итоге действительно не состоялась.

Ранее СМИ сообщали о переговорах представителей Украины и России за закрытыми дверями. О ней журналистам рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Мы (с Сергеем Лавровым — ред.) долго говорили о международных операциях. Я сказал, что для нас очень важно, чтобы международное сообщество могло постепенно взять контроль над оккупированными территориями. Без этого мы не можем ни о чем говорить, о ни о каком дальнейшем процессе. Я так понимаю, что мы должны продолжать дискуссию. Пока мы ни о чем не договорились. Российская точка зрения иная. Будем работать дальше», — заявил глава МИД Украины.

 



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