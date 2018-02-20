В «ДНР» обсудили проблемы шахты «Юнком»

Экологическую ситуацию в районе Енакиево также изучали приглашенные специалисты из РФ.

Шахта «Юный коммунар» с давних пор отличалась большой частотой внезапных выбросов метана и угольной пыли во время горных работ. Так за период с 1959 по 1979 г. на шахте произошло 235 выбросов газа, 28 из которых закончились гибелью горняков. Почти тридцать лет назад на «Юнкоме» был взорван ядерный заряд. Таким образом ученые пытались снизить выбросы метана. Добычу на шахте остановили в 2001-м году и теперь в «ДНР» решили затопить горные выработки (так называемый метод «мокрой консервации»). Однако у местных жителей это вызывает обеспокоенность — они опасаются выхода зараженной радиацией воды на поверхность.

Сообщается, что кроме местных специалистов по экологии и геологии исследованиями по гидрологической ситуации и мониторинга радиоактивности в горных выработках «Юного коммунара» занимались сотрудники ФГБУ «Гидроспецгеология» и АО «ВНИПИпромтехнология» из Москвы, а также ООО «Институт «Шахтопроект» из Санкт-Петербурга. В их выводе утверждается, что затопление не нанесет угрозы окружающей среде.