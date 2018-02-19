Лидеры Премьер-лиги дружно выиграли

Завершились матчи 20-го тура украинского чемпионата по футболу.

Как уже сообщалось, отчетный тур начался с разгрома в Харькове, где «Шахтер» деклассировал «Черноморец» — 5:0.

На следующий день»Сталь», в последний раз выигрывавшая 22 июля, обыграла «Александрию» — 2:0. В другом матче дня «Ворскла» победила «Верес» — 1:0.

В воскресенье две победы одержали гости: «Звезда» уступила «Мариуполю» — 0:3, а «Карпаты» — «Заре» — 0:2.

Завершали тур «Динамо» и донецкий «Олимпик». Игра на «Олимпийском» моментами не изобиловала, но сильнее оказались хозяева поля, которые с минимальным счетом одолели дончан.