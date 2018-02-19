Фронтовая Горловка: вечером город слушал одиночные «бахи»

Воскресным вечером горожане сообщали об очередных боях на северных окраинах.

Так, на протяжении нескольких часов неспокойно было в районе от Майорска до Гольмовского, под Новолуганским и Доломитным. Сегодня утром также уже были слышны «бахи».

Под Донецком боевые действия велись в стороне Авдеевки и Ясиноватой, а также Марьинки. Кроме того нарушения «режима тишины» фиксировались на луганском направлении: в районе Новоалександровки, Станицы Луганской, под Троицким (между Светлодарском и Попасной). Продолжают стрелять в окрестностях Широкино