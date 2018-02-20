Фронтовая Горловка: на севере зафиксирован очередной обстрел

Окраины города остаются в зоне боевых действий.

Так, в понедельник утром под обстрел попал район Зайцево. По некоторым данным в один из домов зафиксировано прямое попадание. В течение дня неспокойно было на севере и северо-востоке, вечером периодически стреляли на северо-западе. После 20 час. начали появляться сообщения о боях на юго-западном направлении, а около полуночи на севере прогремели несколько мощных «бахов».

Под Донецком в понедельник тяжелым «шумела» сторона аэропорта. Продолжались боевые действия в стороне Трудовских и Песков, Докучаевска и Новотроицкого, на Приазовье.