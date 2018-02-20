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В Лозанне стали на сторону «Мариуполя»

Вторник, 20 февраля, 2018

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал киевскому «Динамо» в претензиях и в переигровке сорванного поединка.

Как сообщил генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий, столичный клуб проиграл дело в CAS по рассмотрению апелляции на решение Контрольно-дисциплинарного комитета и Апелляционного комитета ФФУ о присуждении технического поражения за неявку киевской команды в Мариуполь на матч 7-го тура Премьер-лиги.

По его словам, «суд оставил решение Апелляционного комитета ФФУ в силе» и подтвердил позицию ФФУ, что все клубы равны перед регламентом и спортивными правилами. Таким образом, футбольному клубу «Динамо» (Киев) и его командам U-21 и U-19, также не явившимся в Мариуполь на игру, засчитано техническое поражение 3:0.

Матч «Мариуполь» — «Динамо» должен был состояться 27-го августа, но киевляне не явились в Мариуполь на матч 7-го тура УПЛ, из-за чего КДК ФФУ засчитал киевлянам техническое поражение.



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