Горловку посетили иностранцы

Граждане Германии, Норвегии и России побывали в жилмассивах и поселках города, где увидели последствия боевых действий.



В «ДНР» сообщили, что вчера, 19 февраля, в Горловку приезжала делегация, в состав которой вошли председатель фракции партии «Левые» (Die Linke) в регионе Оснабрюк, руководитель проекта «Народная дипломатия» Германии Андреас Маурер, представитель общественной организации «Народная дипломатия» в Королевстве Норвегия Хендрик Вебер, координатор «Народной дипломатии» в России Артем Аксененко, президент российского фонда «Солидарность. Добро. Милосердие» Владимир Сыч.

Иностранные делегаты в сопровождении представителей местной власти от «ДНР» посетили Зайцево, где можно было увидеть разрушения в жилом секторе и узнать о регулярных боевых действиях на территории многострадального поселка, о жизни его жителей в условиях войны. Затем они побывали в ж/м Гагаринский и навестили семью Бахаровских. Их дом получил значительные повреждения в ходе одного из обстрелов, во время которого погибла женщина, а ее сын получил тяжелые травмы и был ранен в голову. Мальчику сделали операцию, но он нуждается в постоянном уходе и дополнительных процедурах.

Встретились представители политических и общественных кругов Германии, Норвегии и России также с Александром Захарченко. Известно, встреча проходила за закрытыми дверями, однако, сообщается, что поднимался вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. Представитель Норвегии уверен, что единственный путь решения этой задачи заключается в диалоге противоборствующих сторон.

В «ДНР» подчеркнули, что «главная цель визита – развитие народной дипломатии между странами».