В Луганске обстреляли телекомпанию — ОБСЕ

В отчете Специальной мониторинговой миссии за 18 февраля говорится, что в центре Луганска наблюдатели зафиксировали последствия обстрела здания телекомпании.

Согласно опубликованной информации, 17-го февраля на ул.Демехина, 25, члены патруля миссии зафиксировали повреждения двух радиокабелей и одного телевизионного кабеля, расположенных на надземной металлической конструкции рядом с четырехэтажным кирпичным зданием, где находится телекомпания. На его юго-западной стороне разбиты десять окон.

Также наблюдатели ОБСЕ определили, что повреждения свежие и образовались они вследствие попадания снаряда, выпущенного из ручного противотанкового гранатомета с юго-западного направления. Примерно в 100 м к юго-западу от здания телекомпании на расположенной в парке платформе наблюдатели нашли в снегу следы выхлопа. По их оценке, это были следы реактивного выхлопа от выстрела РПГ-26.

О пострадавших не сообщается.