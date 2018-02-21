Число переселенцев уменьшилось

В Минсоцполитики назвали число зарегистрированных переселенцев из Крыма и Донбасса по состоянию на 19 февраля.

По данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций на учет взяты 1 млн. 489 тыс. 711 переселенцев или 1 млн 214 тыс. 266 семей из Донбасса и Крыма.

«Это на 2716 человек меньше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении пресс-службы Минсоцполитики.

Напомним, в октябре были учтены почти 1,6 млн. переселенцев, т.е. за этот период их число сократилось более чем на сто тысяч человек.