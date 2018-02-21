Фронтовая Горловка: на северных окраинах от обстрела сгорел дом

Боевые действия в окрестностях города продолжаются.

Председатель ДонОГА Павел Жебривский сообщил, что накануне в результате обстрела в Жованке сгорел жилой дом. Местные жители, а затем и прибывшие под пулями спасатели ГСЧС, пытались потушить пожар, но спасти строение не смогли. Погибших или раненых, к счастью, нет.

20-го февраля горловчане слышали одиночные «бахи» на юго-западе (Широкая Балка/Озеряновка), а после наступления темноты интенсивно стреляли на севере Горловки — кроме Зайцево неспокойно было у Доломитного и Новолуганского. Судя по всему бой длился не так уж долго, т.к. после 20 час. тревожных сообщений больше не поступало.

Под Донецком снова были зафиксированы обстрелы под Авдеевкой, Песками и в стороне аэропорта. В самом городе отмечалось активное передвижение техники. Не стихали бои на луганском направлении — гремели районы Попасной, Калиново, Троицкого, Молодежного (Первомайск).