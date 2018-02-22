Люди по обе стороны говорят, что это не их конфликт и они хотят мира в Донбассе — Хуг

Жители Донбасса по обе стороны линии соприкосновения рассказывают наблюдателям ОБСЕ, что их единственным желанием является наступление мира.

Об этом замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил во время брифинга в Мариуполе.

«Сквозной линией в общении с мирными жителями является их единственное желание – они хотят мира. Мирные жители по обе стороны линии соприкосновения говорят нам, что это не их конфликт», – сказал он.

По его словам, мирные жители умоляют, чтобы люди, принимающие решения, приняли решение о прекращении конфликта и они могли вернуться к той жизни, которая у них была раньше.

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