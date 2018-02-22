Фронтовая Горловка: бои не стихают

21-го февраля боевые действия были слышны днем, а также вечером.

По словам местных жителей после полудня некоторое время «шумел» запад, затем стрельба возобновилась уже ближе к 21 час. Практически до полуночи неспокойно было на севере — в районе Майорска/Зайцево, на светлодарском направлении, юго-западе (под Михайловкой). Активно применялось в том числе тяжелое вооружение.

Сегодня с утра «бахи» вновь загремели ближе к 9 час. В соцсетях «успокоили»: это не боевые действия, а «учения на полигоне».

Под Донецком в среду бои происходили в стороне Авдеевки и Марьинки. На мариупольском направлении стреляли в окрестностях Широкино/Коминтерново (ныне Пикузы).