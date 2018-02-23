Фронтовая Горловка: на окраинах шли бои

Как уже сообщалось, вчера, 22-го февраля, с утра местные жители слышали «работу» тяжелого вооружения.

Объяснялось это традиционно просто — «учениями на полигоне». По словам, горожан, «бахи» не стихали до обеда, а после некоторого затишья вновь «зашумело», но уже на севере/северо-западе и это, по мнению пользователей соцсетей, был уже не полигон. Вскоре стрелять начали и юго-западном направлении, бои здесь продолжались до позднего вечера, но интенсивностью не отличались и напоминали о себе лишь периодически. Зато на севере и северо-востоке во второй половине дня было очень неспокойно. Как следует из сообщений, не стихало и после полуночи.

В районе Донецка стреляли наиболее активно стреляли на северных и западных окраинах города. Кроме того, велись интенсивные действия в районе Новотроицкого и Докучаевска.