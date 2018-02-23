«Динамо» со скрипом прошло в 1/8 финала Лиги Европы

На НСК «Олимпийский» киевляне сыграли в «сухую» ничью с греческим клубом АЕК.

Лучше выглядели гости, которых подгонял счет первого поединка — 1:1. Греки имели больше возможностей для взятия ворот, но выручал Бойко, а когда и он был бессилен — спасали защитники. В одном из эпизодов Ходжаи не попал в ворота буквально с двух метров. Стоит отметить, что в ходе нечастых контратак были шансы и у вице-чемпионов Украины.

Впрочем, главная задача (не пропустить) была выполнена и за счет забитого на выезде гола Цыганкова «Динамо» вышло в 1/8 финала Лиги Европы.

С кем сыграют подопечные Хацкевича в следующем раунде турнира станет известно после жеребьевки в Швейцарии.

Из других результатов 1/16 финала Лиги Европы отметим четыре победы российских клубов. ЦСКА и «Локомотив» дома с минимальным счетом обыграли «Црвену Звезду» и «Ниццу», «Зенит» разгромил «Селтик» — 3:0. Эти команды также прошли в следующий этап соревнований. В Бильбао «Спартак» оказался сильнее «Атлетика» — 2:1, но по сумме двух матчей дальше прошли испанцы. В Португалии «Астана» напоследок хлопнула дверью, сыграв со «Спортингом» 3:3.