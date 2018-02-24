«Газпром» признал поставки газа в АТО безоплатными?

Российский «Газпром» отказался от идеи взыскания с НАК «Нафтогаз Украины» оплаты газа, поставленного на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса.

Об этом «Экономической правде» сообщил источник на рынке. По его данным, «Газпром» прекратил выставлять соответствующие накладные «Нафтогаз» с начала года.

«Счета не выставляли ни за январь (2018 г. – ЭП), ни за весь 2017-й» — сказал собеседник.

Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.

Предполагается, что она связана с прошлогодним проигрышем «Газпрома» «Нафтогазу» в Стокгольмском арбитраже, где рассматривался также вопрос оплаты поставок газа на Донбасс.

Экономическая правда