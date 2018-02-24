Премьер-лига, 21-й тур: кто играет, где смотреть?

В субботу состоятся матчи в Одессе и Александрии, а остальные будут сыграны завтра.

24 февраля, суббота

14.00, «Черноморец» – «Карпаты», Униан

14.00, «Александрия» — «Мариуполь», Футбол 2

25 февраля, воскресенье



14.00, «Заря» — «Ворскла», 2+2

14.00, «Олимпик» – «Сталь», Футбол 1

17.00, «Шахтер» — «Звезда», Футбол 1

17.00, «Верес» – «Динамо», 24 канал

Тем временем, во Львове был доигран прерванный из-за погоды матч 18-го тура «Карпаты» — «Олимпик». Напомним, в начале второго тайма при счете 1:1 игру пришлось остановить из-за сильного снегопада.

45 минут львовяне владели полным преимуществом на поле, но забить смогли лишь раз — на 56-й минуте дальним ударом колумбиец Карраскаль принес своей команде победу 2:1 и три очка. Отметим, что у гостей было достаточно времени, чтобы попытаться изменить ситуацию, но даже отодвинуть игру от своих ворот они толком не смогли. Таким образом, «Карпаты» с последнего места поднялись на 10-е, а дончане остались на 7-м месте, которое не позволяет им участвовать в борьбе за путевку в Лигу Европы.