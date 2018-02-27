Горловка входит в список «горячих точек» Донбасса

Об этом заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

«В течение года ситуация была напряженной и непостоянной. Мы видели значительное готовность сторон продолжать этот конфликт – и это не совсем то, что стороны обязались сделать. Наоборот, они должны были бы уменьшить этот уровень напряженности еще в прошлом или в начале текущего года. Четко видно, что определенные районы вдоль линии соприкосновения испытывают ощутимо большее влияние конфликта, чем другие. Конечно, мы не можем зафиксировать боевые действия вдоль всей 500-километровой линии соприкосновения, есть так называемые «горячие точки» – районы Первомайска и Попасной, восточные и северо-восточные районы Мариуполя, районы Авдеевки, Ясиноватой и Донецка, Светлодарска, Дебальцево, западных окраин Горловки», – рассказал он.

Напомним, ранее «Кочегарка» со ссылкой на слова Александра Хуга сообщала, что жители региона по обе стороны говорили наблюдателям ОБСЕ, что это не их конфликт и они хотят мира в Донбассе.