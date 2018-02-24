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Фронтовая Горловка: на востоке от обстрела повреждены два дома

Суббота, 24 февраля, 2018

В пятницу, 23-го февраля, на окраинах города практически весь день было громко.

Как рассказали местные жители, на северном направлении от востока до запада Горловки стрелять начали с самого утра. К полудню «шумно» стало и на юго-западе.

К вечеру, по словам горловчан, в стороне Светлодарска по-прежнему применялось тяжелое. После 18 час. ситуация в окрестностях города была такой: «бахи» раздавались на севере и юго-западе, кроме того несколько раз мощно прогремело в самом городе. Очевидцы были уверены, что «сработало ПВО».

После 21 час. интенсивно стреляли на севере/северо-западе, а спустя час грохотало несколько восточнее. К полуночи и позднее жители Горловки продолжали слышать тяжелое…

По некоторым данным, на восточных окраинах города в ходе боевых действий было повреждено два дома. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Есть также информация о том, что несколько снарядов разорвались в окрестностях Луганского(под Светлодарском) и повредили имущество местных жителей.

Шли бои в пятницу на западе от Донецка, в районе Докучаевска и Новотроицкого, Авдеевки и Ясиноватой, у Калиново (между Попасной и Кадиевкой), под Молодежным (Первомайск).



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