В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»

Суббота, 24 февраля, 2018
Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.
Примечательно, что проводилась она без сеяных команд, при этом киевлянам не мог попасться ни одна из трех российских команд. В итоге вице-чемпионы Украины получили в соперники римский «Лацио». Сначала «Динамо» 8-го марта сыграет на выезде, а через неделю ответный поединок состоится в Киеве.
«Атлетико» М. — «Локомотив»,
«Боруссия» Д. — «Зальцбург»,
«Лацио» — «Динамо»,
«Лейпциг» — «Зенит»,
«Марсель» — «Атлетик» Б.,
«Милан» — «Арсенал»,
«Спортинг» — «Виктория»,
ЦСКА — «Лион».