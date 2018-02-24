В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»

Жеребьевка состоялась в швейцарском Ньоне.

Примечательно, что проводилась она без сеяных команд, при этом киевлянам не мог попасться ни одна из трех российских команд. В итоге вице-чемпионы Украины получили в соперники римский «Лацио». Сначала «Динамо» 8-го марта сыграет на выезде, а через неделю ответный поединок состоится в Киеве.

«Атлетико» М. — «Локомотив»,

«Боруссия» Д. — «Зальцбург»,

«Лацио» — «Динамо»,

«Лейпциг» — «Зенит»,

«Марсель» — «Атлетик» Б.,

«Милан» — «Арсенал»,

«Спортинг» — «Виктория»,

ЦСКА — «Лион».