Фронтовая Горловка: по-прежнему слышны отголоски войны

Тревожные сообщения о боях поступали весь вечер.

Местные жители рассказали, что боевые действия возобновились с первыми сумерками. Стрелять начали на западе, юго-западе, а чуть позже и на севере — в стороне Зайцево и Светлодарска. По их словам, активно применялось стрелковое и крупнокалиберное вооружение, минометы и бронетехника, а иногда и более тяжелое. Боевые действия на этих направлениях продолжались как минимум до 23 час. по местному времени и то стихали, то разгорались с новой силой…

Кроме того, по мнению пользователей соцсетей, сильные «бахи» объяснялись установившейся в Горловке морозной погодой, из-за которой звук разносится лучше.

Сегодня утром горожане также слышали работу тяжелого вооружения — в период с 8 до 10 час. периодически стреляли на севере.

По-прежнему неспокойно под Донецком, в районе Докучаевска и Новотроицкого, а также на Приазовье.