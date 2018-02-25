За годы войны в Украине на 50 генералов стало больше

Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко в интервью «Радио Свобода».

«С 2014-го у нас было присвоено 50 генеральских званий. Из них практически все — это офицеры, которые уже имели боевой опыт», — сказал он.

По его словам, на сегодня основным условием продвижения по службе и назначения на основные командные должности является именно наличие боевого опыта. Речь идет об опыте участника боевых действий, начиная с 2014 года.

«Командиры бригад, которые были в 2014 году, сейчас уже командующие военных округов. Некоторые из них уже сейчас на должностях заместителей командующих видов Вооруженных сил Украины», — пояснил начальник Генштаба.

Виктор Муженко также добавил, что среди выпускников высших военных учебных заведений в этом году будет четверть тех, кто решил пойти на службу в армию уже после начала боевых действий.

Также военнослужащие с боевым опытом, которые имеют высшее образование, могут пройти трехмесячные курсы и получить офицерское звание.

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