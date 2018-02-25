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В МИД РФ заявили, что новый закон о Донбассе нужен для захвата неконтролируемых Киевом территорий

Воскресенье, 25 февраля, 2018

24 февраля 2018 года вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса, опубликованный в «Голосе Украины» 23 февраля.

В МИД РФ заявили, что этим законом «в Киеве окончательно подтвердили свою нацеленность на силовое решение конфликта на Юго-Востоке Украины».

- Подписав упомянутый закон, Порошенко фактически перечеркнул Минские соглашения, развязав руки «партии войны». Ни о каком прямом диалоге с властями непризнанных республик, деэскалации противостояния и поиске путей мирного политического урегулирования речи не идет. Напротив, документ создает условия для насильственного захвата неконтролируемых Киевом территорий Донецкой и Луганской областей, легализует использование украинской армии против мирного населения, - говорится в комментарий Департамента информации и печати МИД России.

В заявлении также отметили, что «практическое применение этого закона грозит рисками серьезной эскалации обстановки на юго-востоке Украины».

КП в Украине



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