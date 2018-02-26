Фронтовая Горловка: гремело весь день, Зайцево попало под обстрел

О боевых действиях, продолжавшихся в воскресенье в окрестностях города, сообщили его жители.

С самого утра неспокойно было на севере, слышно было и юго-запад, но отдаленно. Во второй половине дня под минометный обстрел попало Зайцево. По некоторым данным, поселок находился под огнем около полутора часов. В результате пять домов на нескольких улицах получили повреждения различного характера. Кроме того, часть поселка осталась без электроснабжения. Жертв среди мирного населения, к счастью, нет.

Вечером наиболее активно стреляли в направлении Светлодарской дуги (в районе от Светлодарска и Новолуганского до Углегорска и Дебальцево), причем здесь, а также на юго-западе бои не стихали и после полуночи.

В понедельник утром на севере снова была слышна артиллерия.

Неспокойно в выходной день было и под Донецком. Как сообщили жители города, во второй половине дня они периодически слышали одиночные мощные «бабахи». Кроме того, гремели бои на участке от Спартака до Минерального, у Марьинки.