Шахтер снова отметился пятью голами, «Динамо» сенсационно проигрывает «Вересу»

На этот раз была бита «Звезда».

Главной сенсацией в 21-м туре стало поражение «Динамо» во Львове от «Вереса». Команда из Ровно борется за место в ТОП-6 и в воскресный вечер подтвердила, что сдаваться не намерена. Киевляне, видимо, не успели восстановиться после матча с АЕКом и не смогли остановить стартовый порыв соперника, пропустив уже на 13-й минуте (Кулиш). Спустя десять минут Рудько пришлось еще раз доставать мяч из своих ворот (после реализованного Симининым пенальти), мало того, нарушение в штрафной привело еще и к удалению Ротаня.

Оставшись вдесятером вице-чемпионы один гол отквитали — незадолго до перерыва забил Цыганков, но после перерыва состав гостей сократился еще на одного футболиста — Бурда в течение нескольких минут получил два необязательных «горчичника». Правда, вскоре поле покинул и игрок «Вереса» Симинин.

Столичный клуб имел несколько возможностей сравнять счет, но забить удалось только хозяевам поля — на 82-й минуте прострел Кожанова замкнул Степанюк — 3:1!

Тем временем, «Шахтер» вновь порадовал своих болельщиков пятью забитыми голами — на этот раз горняки разгромили «Звезду». Очередными «дублями» отметились Феррейра и Марлос, еще один гол забил Виктор Коваленко. Стоит отметить, что все мячи были забиты до перерыва.

Остальные результаты предпоследнего тура первой части чемпионата Украины по футболу: «Александрия» — «Мариуполь» — 1:0, «Черноморец» — «Карпаты» — 0:0, «Заря» — «Ворскла» — 3:0, «Олимпик» — «Сталь» — 2:0.