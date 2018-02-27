Сливки, фруктоза и электрочайники: Украина начала экспорт 357 новых товаров в Евросоюз

Наибольшие темпы прироста среди товаров показали искусственные ткани, абрикосы и вишни, молоко и сгущенные сливки, фруктоза, проекторы и электрочайники.

Экспорт украинских товаров в Европейский Союз за 2017 год увеличился на 357 новых товарных позиций, а количество компаний-экспортеров в ЕС выросло с 13 402 в 2016-м до 14 136 на конец 2017-го. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталия Микольская.

«В экспорте товаров в ЕС у нас появилось в 2017 году 357 новых товарных позиций, и это дополнительные $90 млн. Многие товары, которые ранее вышли на рынок ЕС, продемонстрировали рост. Большая часть позиций показала рост даже не в разы, а в десятки раз», – сказала Микольская.

Наибольшие темпы прироста показали искусственные ткани, абрикосы и вишни, молоко и сгущенные сливки, фруктоза, среди машиностроительных товаров – проекторы и запчасти к ним, те же электрочайники.

«При этом для 460 товарных позиций ЕС является основным рынком, то есть мы экспортируем туда 100% этих товаров», – добавила Микольская.

Экономические известия