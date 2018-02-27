Фронтовая Горловка: интенсивность боевых действий остается высокой

В понедельник в окрестностях города боевые действия как и раньше велись на протяжении дня.

Как уже сообщалось, неспокойно на севере было с самого утра. Затем о боях на этом же направлении горловчане сообщили около полудня. Кроме того, во второй половине дня тяжелым периодически «шумел» юго-запад. Уже после наступления темноты снова начали стрелять на севере, сохранялась напряженная обстановка и в направлении Авдеевки/Ясиноватой. К тому же к 21 час. загремели западные окраины. Тревожные сообщения поступали, как минимум, до полуночи.

Неспокойно 26-го февраля было под Донецком, где под обстрел попал западные окраины Петровского района. В Докучаевске в результате боевых действий повреждены несколько домов. Стреляли также возле Песок, Лебединского, Каменки, у Троицкого.