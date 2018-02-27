В «ДНР» задержали руководство «минугля и энергетики»

Всего было задержано двадцать два сотрудника «министерства угля и энергетики ДНР». Их подозревают в хищении денежных средств на сумму свыше ста миллионов рублей.

Как говорится в сообщении, в «ДНР» провели «совместные мероприятия по пресечению преступной деятельности ряда высокопоставленных должностных лиц Министерства угля и энергетики ДНР». В результате этих действий задержаны двадцать два чиновника различных уровней, семнадцати из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Установлено, что «министр угля и энергетики» Эдуард Голенко «с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой, под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг, совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных Министерству угля и энергетики». За минувший год ими было похищено более 100 миллионов рублей.