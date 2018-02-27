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По размеру средней пенсии Донецкая область оказалась на втором месте

Вторник, 27 февраля, 2018

Рекордсменами являются пенсионеры, живущие в Киеве.

В Пенсионном фонде опубликовали отчет, в котором говорится, что по состоянию на 1 января самый высокий средний размер пенсионной выплаты зафиксирован в Киеве — 3,33 тыс. грн. На втором месте оказалась Донецкая область — 3,26 тыс. грн., на третьем — Луганская с 2,98 тыс. грн. Затем следуют Днепропетровская область — 2,85 тыс. грн., Запорожская — 2,68 тыс. грн., Харьковская — 2,53 тыс. грн., Киевская — 2,5 тыс. грн.

Что касается самой низкой пенсии, то ее получают пенсионеры Тернопольской области — 1,93 тыс. грн.

Ранее «Кочегарка» писала, что в Горловке размер средней пенсии от «ДНР» составил 4249 рублей, а «минималку» получают 60 % пенсионеров.



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