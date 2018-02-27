Главный военный прокурор обвинил ВСУ во вранье

Анатолий Матиос заявил, что с начала военных действий на Донбассе еженедельно совершали самоубийство два-три украинских военнослужащих.

В Генштабе сообщили, что цифры Матиоса не соответствуют действительности. Однако, информацию о количестве самоубийств, которые совершаются в армии, не опубликовали, отметив, что она »для служебного пользования».

Начальник Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных сил Олег Грунтковский обвинил военного прокурора в манипуляции при обнародовании данных о самоубийствах военных, при этом рассказав, что коэффициент самоубийств в Украине составляет 0,007 % на 100 тысяч военных, что соответствует мировой практике.

В ответ Анатолий Матиос на своей странице в Facebook привел собственную статистику количества самоубийств в армии.

«За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) — эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований бесстрастны, как никто», — написал он и обвинил во вранье Минобороны Украины.