Фронтовая Горловка: ситуация снова усугубилась

Весь день стреляли за городской чертой.

Как рассказали местные жители, с самого утра были слышны бои как на севере/северо-востоке, так и на юго-западе. Вечером интенсивность боевых действий только выросла и греметь на этих направлениях стало намного ближе. Кроме того, во второй половине дня горловчане сообщали о перепадах напряжения.

Не прекращают стрелять под Донецком. Весь вечер «шумело» под Марьинкой, на участке от аэропорта и до ясиноватской развязки. На луганском направлении сохраняется неспокойная обстановка у Калиново — между Попасной и Кадиевкой, а также западнее — под Троицким.