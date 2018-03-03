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Премьер-лига, 22-й тур: кто играет, где смотреть?

Суббота, 3 марта, 2018

Сегодня в Полтаве стартует заключительный тур первой части чемпионата, после которого станет известен полный состав шести команд, которые продолжат борьбу за путевки в еврокубки.

Центральные поединки состоятся в воскресенье. Сначала сыграют два конкурента в борьбе за место в первой шестерке — «Мариуполь» и «Олимпик», затем идущее вторым «Динамо» примет «Зарю» (4-е место), а завершит тур матч во Львове с участием лидера турнира — донецкого «Шахтера».

Первый же матч отчетного тура с участием «Звезды» и «Александрии» должен был состояться в субботу в Кропивницком, однако по просьбе местного клуба его перенесли. Причиной тому — неблагоприятные погодные условия, т.е. снегопад. Теперь поединок запланирован на 6 марта, начало — в 14 час.

3 марта, суббота

17.00, «Ворскла» — «Черноморец», Футбол 2

4 марта, воскресенье

14.00, «Мариуполь» — «Олимпик», Футбол 1

14.00, «Сталь» – «Верес», Футбол 2

17.00, «Динамо» — «Заря», 2+2

19.30, «Карпаты» – «Шахтер», 2+2



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