Бунт на КПВВ «Майорское». Частные перевозчики перекрыли трассу Бахмут–Горловка

Автоперевозчики заблокировали работу пункта пропуска в знак протеста против необоснованных проверок и притеснений со стороны украинских властей. Операция по выявлению нелегальных перевозчиков началась неделю назад. Но пока полицейские и инспекторы службы по безопасности на транспорте смогли лишь заблокировать работу частных микроавтобусов, имеющих лицензию.

Терпение лопнуло. Водители частных микроавтобусов устроили акцию протеста на КПВВ в Майорске. Люди возмущены поведением полицейских и пограничников, которые заблокировали их работу. Один въезд на парковку для микроавтобусов перегородили пограничники своим броневиком, второй – полицейские.

«Я вам объясняю, какая ситуация. Вот чтобы заехать сюда на стоянку, полицейские вот поставили машину и говорят, заезд вот здесь. Вы видите, что я могу заехать. Обратите внимание. Посмотрите, пожалуйста, я могу заехать? К полицейским подошел и говорю, я не могу заехать, там стоят. А это наша проблема. Спрашиваю, скажите, пожалуйста, когда вы уберете и по какой причине – ноль. Там все закрыто, бронировано и никто ответы не дает», – жалуется водитель Сергей Борщ.

Пассажиры жалуются, раньше с этой импровизированной автостанции можно было уехать на микроавтобусах в любой город области, теперь альтернативы нет. Только автобусом до Бахмута. Дальше с несколькими пересадками.

«Постоянно, сколько вот я ездила, даже вот я была 14-го февраля – свободно. Свободно вот здесь вот я садилась. И до этого я ездила. Вот здесь свободно садилась и все. Никаких проблем не было. А теперь вот скачем по автобусам.» Рассказывает жительница Донецка Раиса Королёва.

Пограничники не говорят, зачем блокировали парковку своим автомобилем, полицейские же признаются журналистам, что они здесь стоят исключительно для помощи водителям, а вовсе не для того, чтобы не допускать микроавтобусы к пассажирам. Беседуем с капитаном полиции Сергеем Будуем.

«Сюда, кто может заезжать? – Да, кто хочет, может заехать. – Автобус тоже? – А почему нет? Тут какой-то запрет есть? Ничего запрещающего здесь нет».

Впрочем, как только первый микроавтобус пытается заехать на парковку, у полицейских находится причина не пустить транспорт.

Что именно будут ремонтировать на засыпанной гравием обочине, полицейские внятно не объяснили. Все микроавтобусы остановили в двух километрах от КПВВ и до пункта пропуска люди вынуждены идти пешком.

Такого издевательства водители не выдержали и перекрыли дорогу возле контрольного пункта. Убедить освободить проезжую часть полицейским не удалось. Попавшие в пробку водители других автомобилей и пассажиры смогли оттолкнуть блокирующую проезд машину на обочину и движение возобновилось.

Частные перевозчики подозревают, что таким образом власти пытаются отбить и них пассажиров в пользу другого перевозчика, которого связывают с чиновниками.

«Я так понимаю, может быть, я не прав, но создали такие условия, что одним перевозчикам стало удобнее, а другим – нет. Одни грузятся прямо на КПВВ, а вторые вынуждены высаживать людей за два километра. Понятное дело, пользоваться такими услугами пассажиры не будут. Но до этого эти перевозчики приезжали сюда и были востребованы, получали, наверное, прибыль какую-то, платили налоги. Это официальные перевозчики, у них документы проверяли» – рассказывает водитель Сергей Борщ.

Неподалеку дежурили инспекторы госслужбы по безопасности на транспорте, но комментировать, почему не допускают частных перевозчиков к КПВВ, они отказались.

Радио Свобода