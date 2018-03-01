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В «Нафтогазе» заявили о победе в историческом споре с «Газпромом»

Четверг, 1 марта, 2018

«Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза» о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита», — сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

«По решению Стокгольмского арбитража, «Нафтогаз» добился компенсации в сумме 4,63 млрд. долларов за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме «Газпром» оплатить 2.56 млрд. долларов в пользу Нафтогаза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Арбитражный суд отклонил требования «Газпрома» о штрафов за якобы незаконно отобранные «Нафтогазом» объемы транзитного газа.

Другие подробности пока не сообщаются.

На сегодняшний день между «Нафтогазом» и «Газпромом» действует два контракта: на поставку газа и на его транзит по территории Украины. В 2014 году в Стокгольме были инициированы производства по каждому из них.

В частности, в транзитном споре речь идет о недопоставке и недоплате за услуги транзита в 2009-2016 годах.

Как сообщали в «Нафтогазе», транзитный контракт предусматривает, что в случае изменения условий формирования транзитных тарифов в Европе Украина имеет право требовать пересмотра тарифа. После подписания контракта был принят так называемый Третий энергопакет, и условия формирования транзитных тарифов в Европе существенно изменились.

Поэтому «Нафтогаз» и потребовал привести транзитный тариф в соответствие к европейским условиям. «Газпром» отказывался пересматривать тариф уже более 5 лет. Именно поэтому «Нафтогаз» обратился в Стокгольмский арбитраж.

НАК также требовал привести транзитный контракт в соответствие с европейским законодательством, который Украина имплементировала в связи с присоединением к Энергетическому сообществу.

В этом деле «Нафтогаз» требовал взыскать с «Газпрома» около 16 млрд. долларов.

Контракт на транзит между «Нафтогазом» и «Газпромом» был подписан в 2009 году руководителями указанных компаний по итогам переговоров Юлии Тимошенко и Владимира Путина. Он рассчитан на десять лет — до конца 2019 года.

Напомним, 22 декабря прошлого года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по первому контракта — на поставку газа.

Экономическая правда



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