Фронтовая Горловка: последний день зимы тихим не был

Местные жители продолжали слышать боевые действия на протяжении всего дня.

По их словам, с самого утра неспокойно было на севере города. Затем, после относительного затишья, снова стрелять начали уже ближе к 17 час. и снова на севере, а вскоре «проснулись» и юго-западные окраины. Спустя час «шумно» стало на светлодарском направлении.

Уже ночью горловчане сообщали о продолжающихся боях на юго-западе с применением тяжелого.

Слышали боевые действия вечером жители Донецка, Авдеевки, Докучаевска и Новотроицкого. Не стихали они и на Приазовье.