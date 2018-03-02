Париж и Берлин предложили пакет мер для Донбасса

Предложение включает 10 гуманитарных и экономические пункты. Среди последних – снятие ограничений на выплату Украиной пенсий людям на неподконтрольных территориях.

Германия и Франция предложили пакет из десяти гуманитарных и экономических мер для Донбасса. Об этом сообщила представитель МИД Франции Лила Бернэ на конференции «Восточная Украина: забытый гуманитарный кризис после четырех лет конфликта» в Брюсселе, пишет Корреспондент со ссылкой на русскую службу Deutsche Welle.

«На данный момент электоральный контекст в России не способствует достижению значительного прогресса в «нормандском формате». Тем не менее, мы пытаемся достичь прогресса в ряде ключевых вопросов. Потому мы предложили сторонам пакет из десяти безотлагательных и конкретных гуманитарных и социоэкономических мер», – сказала Бернэ.

Она также сообщила, что предложение находится на обсуждении в рамках минского процесса, и поэтому она не может раскрывать все детали плана.

Известно, что в пакет входят некоторые из элементов минского соглашения, в частности освобождение и обмен пленных, кроме того, Германия и Франция призывают предоставить Международному комитету Красного Креста беспрепятственный доступ к задержанным в связи с конфликтом.

Среди предложений также – открытие дополнительных пунктов пропуска через линию разграничения и гарантии для безопасного и беспрепятственного доступа гуманитарных организаций на всю территорию Донбасса. Еще один пункт – защита стратегической гражданской инфраструктуры, особенно станций очистки воды.

Кроме гуманитарных, пакет включает в себя и экономические меры, к примеру, снятие ограничений на выплату Украиной пенсий людям, живущим на неподконтрольных правительству территориях.

«Принятие этого пакета может быть достигнуто быстро, если будет проявлена достаточная политическая воля… Франция и Германия продвигают это принятие. И мы надеемся, что период незадолго до и точно после 18 марта (выборы президента в РФ, – ред.) предоставит возможность сделать это», – сказала Бернэ.

Корреспондент