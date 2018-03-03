Чем дышит Горловка?

Среднемесячные концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе Горловки в январе в 1,7 раза превышали предельно допустимую концентрацию (ПДК) по формальдегиду.

Сравнивая полученные данные с январем минувшего года, следует отметить уменьшение содержания в атмосферном воздухе оксида углерода и аммиака, а также увеличение концентрации пыли, диоксида азота, фенола и формальдегида. На том же уровне осталось содержание диоксида серы и сероводорода.

Сравнение же января и декабря показывает уменьшение содержания в атмосферном воздухе пыли, оксида углерода, диоксида азота, аммиака, фенола и формальдегида. На уровне декабря осталось содержание диоксида серы и сероводорода.

Специалисты утверждают, что экстремально высокого и высокого загрязнения не наблюдалось.

Кроме того, в Горловке было выполнено 34 измерения уровня естественного радиационного фона. Превышений предельно-допустимых уровней не зарегистрировано.