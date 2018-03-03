Газовый кризис в разгаре: Россия пугает Украину и Европу?

Сначала в СМИ появились сообщения о начале расторжения контрактов «Газпрома» с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа, но вскоре «успокоили» — Россия продолжит транзит через Украину до решения юридических вопросов.

В пятницу ряд российских информагентств опубликовали информацию со ссылкой на Алексея Миллера, в которых утверждалось, что после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу в российской компании заявили об инициировании расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа.

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам», — заявил глава правления «Газпрома».

По его словам, «арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для «Газпрома» является экономически нецелесообразным и невыгодным».

В связи с этим, «Газпром», якобы, вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже».

Позднее, стало известно, что несмотря на недавнее заявление о расторжении контрактов с «Нафтогазом», «Газпром» не будет в ближайший срок прекращать транзит газа через Украину.

«Если бы это было так, мы бы так прямо сказали», — заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов, отвечая на вопрос, означает ли начало процедуры расторжения контракта с «Нафтогазом» в Стокгольмском арбитраже немедленное прекращение транзита через Украину.

Со ссылкой на источник в «Газпром-Экспорте» интернет-издания утверждают, что транзит через Украину продолжится, поскольку для разрыва контрактов необходимо пройти через юридический процесс.

Стоит отметить, что за несколько дней до этого Гройсман пообещал, что в Украине вырастут объемы собственной добычи голубого топлива.

«В течение нескольких лет мы выйдем на полное обеспечение собственным газом и начнем системное снижение цен на газ», - заявил глава правительства.

Гройсман напомнил, что Украина в 2017-м году нарастила добычу газа на 4% по сравнению с 2016-м годом.