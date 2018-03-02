Фронтовая Горловка: стреляли, но меньше

В течение первого дня весны местные жители реже сообщали о боевых действиях.

Однако. в окрестностях города они все же велись. Так, в четверг в районе Байрака формирования «ДНР» производили подрыв снарядов, вследствие чего в некоторых домах, а также зданиях школы и местном ДК оказались повреждены окна, местами осыпалась штукатурка. Легкие ранения стеклом получила женщина, 1949 г.р. Стоит отметить, что позднее появилась другая информация и причиной происшедшего был назван обстрел.

Ближе к 17 час. горожане слышали перестрелки и «бахи» на севере/северо-западе, а около 21 час. — в стороне Светлодарска и Дебальцево.

В военных сводках отмечается, что в целом, нарушений за сутки было меньше обычного. Там также подтвердили обстрелы стреляли под Светлодарском, кроме того неспокойно было в районе Песков и Докучаевска.