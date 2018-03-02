Очередной газовый кризис: «Газпром» отказался поставлять топливо в Украину

Как заявил заместитель председатель правления компании Александр Медведев «Газпром» прекратил поставки газа в Украину с 1-го марта.

В «Газпроме» действительно получили денежные средства от «Нафтогаза» в оплату мартовских поставок газа.

«Однако, как говорится, дорого яичко к Христову дню. На сегодня не согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку газа, необходимое для начала поставок», — сказал Медведев, добавив, что «Газпром» вернул деньги украинской стороне.

«Поэтому в этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, вернули в полном объеме поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму. Очевидно, что поставки газа с 1 марта для НАК «Нафтогаз Украины» осуществляться не будут», — подчеркнул он.

В украинской компании отказ россиян расценили как нарушение договора и невыполнение решения Стокгольмского арбитража.

«Нас удивляет позиция «Газпрома». Компания выставила счет в рамках договора, измененного арбитражем, счет был оплачен. Мы расцениваем отказ «Газпрома» от поставки как нарушение договора и невыполнение решения арбитража. Мы покупаем газ потому, что исполняем решение арбитража», – сказал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

Как заявила зам. министра иностранных дел Елена Зеркаль, МИД Украины инициирует трехсторонние переговоры между Украиной, Россией и Евросоюзом.

«Инициируем трехсторонние переговоры в формате Украина — ЕС — Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС», — написала она в Facebook.

По ее словам, МИД направил ноту ЕС о применении механизма раннего предупреждения кризисных ситуаций в энергетике в соответствии со статьей 340 и приложения 26 Соглашения об Ассоциации.

Тем временем, глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предложил ввести ограничения на потребление газа в Украине 3 и 4 марта в связи с появившимся дефицитом топлива.