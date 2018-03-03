Заявление главы Зайцево о торговле с «ДНР» проверят правоохранители

Заявление главы военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимира Веселкина о незаконной торговле с группировкой «ДНР» с помощью гуманитарно-логистического центра в районе КПВВ «Майорск» будет проверено компетентными органами. Об этом заявил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Четырем инстанциям направлены запросы на проверку информации. Это СБУ, налоговая, прокуратура, ОБЭП МВД (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями)», – сказал Жебривский во время пресс-конференции.

Также целесообразность функционирования логистического центра проверит комиссия во главе с общественной активисткой Татьяной Кошель.

«Для меня логистический центр – это страшная обуза. <…> Если он не выполняет постановленные задачи, то будет закрыт. Но сначала проверят заявления этого лица», – добавил Жебривский.

По его словам, логистические центры у линии разграничения в Донецкой области были созданы по инициативе президента.

Глава области добавил, что в связи с заявлением Веселкина правоохранителями будет проверена деятельность замглавы ДонОВГА Виктора Ремского.

Также Жебривский выразил недовольство действиями Веселкина. По его словам, тот мало уделяет внимания своим прямым обязанностям.

Ранее Владимир Веселкин опубликовал видео, в котором показал, что украинские товары через гуманитарно-логистический центр, находящийся под Горловкой, попадают на подконтрольную группировке «ДНР» территорию. Он назвал местных чиновников, которые, по его словам, причастны к этой схеме. Среди упомянутых – первый замглавы Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Ремский.

Сам Ремский отрицает свою причастность к незаконной схеме торговли и считает, что такие заявления спровоцированы проводящейся проверкой деятельности Веселкина.

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