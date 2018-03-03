Фронтовая Горловка: «бахи» были слышны вечером и ночью, снова обесточена ДФС

Суббота, 3 марта, 2018
О боевых действиях в окрестностях города местные жители начали сообщать вечером.
Так, по состоянию на 20 час. по местному времени в пятницу было неспокойно на северных окраинах (от запада до востока), а также на юго-западе. Временами горожане слышали достаточно мощные «бахи». Стрелять продолжали и после полуночи.
Под Донецком на протяжении дня бои продолжались в районе Авдеевки и Ясиноватой.
Кроме того, появились сообщения об остановке работы Донецкой фильтровальной станции. По некоторым данным обесточивание предприятия произошло в результате обстрелов.