Пятого марта должно наступить «абсолютное перемирие»

О том, что участникам контактной группы в Минске удалось договориться об «абсолютном перемирии» заявил спецпредставитель ОБСЕ в группе Мартин Сайдик.

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на востоке Украины», — говорится в заявлении его пресс-службы.

В нем также отмечается важность строгого запрета ведения огня в направлении и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них и преднамеренного обстрела гражданской инфраструктуры — школ, детских садов, больниц и общественных помещений.

«Абсолютное перемирие» должно наступить в ночь с 4 на 5 марта в 0:00 часов по киевскому времени.