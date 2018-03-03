«Мне никто не завидует»: О чем говорил Янукович на пресс-конференции

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве. 112.ua собрал главное из его высказываний.

Про Крым

«Складывается впечатление, что власть сделала все, чтобы оттолкнуть Крым от Украины, отделаться от проблемной территории».

Про суд

Уже около года у меня нет возможности принимать участие в процессе, в котором меня пытаются обвинять.

«Украинская власть постоянно нарушает мои права, не допускает к суду, нарушает права на защиту, не хотят слушать свидетелей защиты, ограничивают работу моих адвокатов».

«Они приняли закон в парламенте, под Януковича лично, штучный закон, и когда выступали с трибуны парламента, уговаривали депутатов проголосовать, причина одна – Януковича нужно посадить. Вот вопрос – в чем?»

Про закон о реинтеграции Донбасса

«Закон о реинтеграции Донбасса – это закон продолжения войны».

«Мнения жителей Донбасса полностью игнорируются. Это еще раз подчеркивает, что война – суть этой власти. А наступление мира для нее – смертельно опасно».

Про ситуацию в Украине

«Единственный путь в поиске мира – это мирные переговоры, прямые переговоры с представителями Донбасса при содействии и под наблюдением представителей ЕС, России, США и ООН».

Про свои планы

«Я планирую обратиться в ближайшее время к государствам-гарантам подписания соглашения от 21 февраля 2014 года и государствам, которые играют ключевую роль в разрешении конфликта на Донбассе, — США и России».

«Предметом моего обращения станут предложения по поиску путей прекращения войны на Донбассе и началу ликвидации последствий произошедшего…».

Про экономическую ситуацию в Украине

«Средняя зарплата при мне, в 2013 году, была около 400 долларов. Сейчас она около 170 долларов… Доллар был по 8 грн, сейчас он по 27″.

Про обращение к Путину

«А Путину я написал не письмо, я написал Путину обращение. Написал обращение такое же, как и написал 22-го февраля в Донецке, обращение к трем государствам-подписантам мирного соглашения, и аналогичное письмо я написал Путину».

«Я вносил предложение рассмотреть вопрос во время консультации введения полицейской миротворческой миссии».

Про то, на какие деньги живет

«Мне никто не завидует. Вы в это верите или нет, а? Никто не завидует».

«За счет чего я живу, — у меня есть семья, сын, — достаточно молодой, здоровый человек. Я живу с семьей. Вы знаете, как говорят, «я ваши деньги не считаю, вы не считайте мои«. Я живу, мне хватает на жизнь. Я не могу сказать, что я всем доволен. Мне очень тяжело, больно».

Про Донбасс

«Я встречаюсь иногда с представителями Донбасса. Я владею абсолютно стопроцентной информацией».

Про Манафорта

«С Полом Манафортом мы начали работать во второй половине 2005 года».

«Все это время Пол Манафорт имел дело с аппаратом Партии регионов. Я лично не подписывал с ним никаких соглашений. Я лично не устанавливал никаких сумм оплат за его работу. Эта тема с ним у меня никогда не обсуждалась».

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