В Украине ввели в оборот новые монеты номиналом 1 и 2 гривни

На монетах изображены те же портреты, что и на купюрах аналогичного достоинства, а размер «копейки» – новый для Украины.

Первые металлические гривни нового образца появились в обращении 27 апреля. Речь идет о монетах номиналом 1 и 2 гривни. Пяти- и десятигривенные обиходные монеты поступят в обращение позже – в 2019 и 2020 году.

На монетах изображены те же портреты, что и на купюрах аналогичного достоинства. Так, на аверсе монеты в 1 гривню будет изображен киевский князь Владимир Великий, на 2 грн – Ярослав Мудрый. Металлическая 1 грн образца 2018 года будет по размеру средней между 10 и 25 копейками. А по сравнению со старой металлической гривней новая примерно на треть меньше в диаметре.

При этом с июля Нацбанк прекращает выпуск 1, 2, 5 и 25 копеек, но изымать эту мелочь из оборота он не планирует. Впрочем, как и бумажные купюры – вплоть до их естественной «самоликвидации», то есть пока не обветшают. Причем 1-, 2- и 5-гривенные купюры могут исчезнуть из обращения гораздо раньше, чем копейки. Потому что, по данным НБУ, срок годности монет составляет в среднем 20 лет, а бумажных – всего год.

Кроме того, НБУ вводит систему округления сумм в чеках при расчете наличными. Округлять суммы покупок начнут с 1 июля.

Правила округления будут работать только в случае отсутствия монет и у покупателя, и у продавца:

если сумма заканчивается на 1-4 копейки, она округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

если сумма заканчивается на 5-9 копеек, она округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

При безналичных расчетах округление не будет осуществляться.

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