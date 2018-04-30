29-й тур Премьер-лиги: чемпионская гонка продолжается

Отчетный тур оказался бескомпромиссным и обошлось без ничьих.

В первой шестерке все три матча завершились с одинаковым счетом 1:0. В Мариуполе «Шахтер» столкнулся с серьезной обороной местной команды и сумел нанести лишь три удара по воротам соперника. Впрочем, один из них закончился голом. Комбинацию на 65-й минуте начал Тайсон, а Исмаили точной передачей вывел Кайоде на ударную позицию и нигериец был точен.

В центральном матче тура «Ворскла» дома также дала бой «Динамо», но во втором тайме игра хозяев поля разладилась, а вот Хацкевич угадал с заменой и спустя две минуты после замены Мбокани замкнул прострел и принес киевлянам победу, сохранив тем самым трехочковое отставание от «Шахтера».

Воспользовалась моментом и «Заря». Луганчане с минимальным счетом обыграли «Верес» и теперь отстают от «Ворсклы» лишь на одно очко. Тем не менее, эксперты отдают предпочтение в борьбе за бронзу именно полтавчанам, так как календарь у команды Сачко все же попроще, а подопечным Вернидуба еще играть с лидерами.

Во второй шестерке завершилась четырехматчевая победная серия «Карпат» — львовяне дома уступили «Александрии» — 1:2. «Звезда» дома разобралась с «Олимпиком» — 2:0, а в битве аутсайдеров «Черноморец» на выезде одолел «Сталь» — 2:1.